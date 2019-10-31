2019-10-31T13:19:48+03:00
Спорт

Отец Нурмагомедова: «Хабиб собирается завершить карьеру»

Чемпион UFC хочет уйти из спорта непобеждённым
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: REUTERS
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Непобедимый чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время закончит карьеру. Боец хочет уйти на пике, оставшись непобеждённым — об этом журналистам рассказал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

— Уровень бойцов сейчас стремительно растёт. На походе новые ребята, голодные до побед. Бешеная конкуренция со стороны молодых. Но у нас есть амбиции, мы хотим остаться непобеждёнными. Поэтому Хабиб должен уходить через 2-3 боя, — сказал отец и тренер чемпиона.

Напомним, сейчас общественность ждёт официального анонса боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Поединок находится на стадии согласования, ориентировочной датой проведения названы март-апрель 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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