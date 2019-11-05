2019-11-05T14:39:23+03:00
Происшествия

Путину доложили о ходе расследования убийства начальника ЦПЭ Ингушетии

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Андрей ФАДЕЕВ
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Президенту докладывали о ходе расследования убийства главы ЦПЭ ИнгушетииПрезиденту докладывали о ходе расследования убийства главы ЦПЭ ИнгушетииФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывали об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

— Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Абсолютно неверно, — ответил Песков на вопрос журналистов об удовлетворённости президента ходом следствия.

2 ноября глава ЦПЭ Ингушетии был застрелен киллером около съёмной квартиры родного брата на улице академика Анохина в Москве. Вместе Ибрагимом погиб и Ахмед Эльджаркиев, попытавшийся защитить брата. Убийца скрылся на машине сообщников, пустив полицейских по ложному следу с помощью поддельных автономеров.

— Безусловно, дело резонансное, — заявил пресс-секретарь президента. — Вы знаете, что оно находится под контролем у главы СК РФ, идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены.

Широко растиражированы две версии убийства. По одной смерть Эльджаркиева могла быть связана с одним из расследуемых дел. По другой, расстрел был «кровной местью» влиятельного ингушского тейпа. Якобы глава ЦПЭ мог быть причастен к убийству члена клана в декабре 2018 года. За эту версию говорит и то, что через две недели после этого, 12 января 2019 года на Эльджаркиева уже покушались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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