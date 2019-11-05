2019-11-05T22:03:54+03:00
Происшествия

Обнаружен автомобиль, на котором скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии

Киллер ждал Ибрагима Эльджаркиева во дворе дома, где снимал квартиру его брат
Андрей ФАДЕЕВ
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В Москве обнаружен автомобиль Mazda CX-7, на которой, как считает следствие, с помощью сообщников скрылся убийца главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Сейчас следствие пытается отследить полный путь киллера по столице.

— Машина была обнаружена недалеко от места совершения убийства. Это чёрный внедорожник Mazda CX-7, — цитирует ТАСС заявление источника в правоохранительных органах.

Напомним, что глава ЦПЭ Ингушетии был убит в Москве вечером 2 ноября. Убийца поджидал его во дворе дома по улице академика Анохина, где снимал квартиру брат убитого. Ахмед Эльджаркиев погиб вместе с силовиком — он попытался остановить киллера и был застрелен.

Приоритетной версией убийства сейчас называется конфликт Эльджаркиева с религиозной сектой в Ингушетии. Расстрел одного из её влиятельных членов в декабре 2018 года сами члены секты якобы связали с деятельностью главы ЦПЭ.

Через две недели после инцидента, в январе 2019 года на силовика было совершено первое покушение. Неудачно. Тогда пострадали трое охранников Эльджаркиева, один из них скончался в больнице.

Однако пока официально эта версия не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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