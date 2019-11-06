Сенатор от Чечни Сабсаби назвал причины своей отставки
Накануне Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от законодательного органа власти Чеченской Республики Зияда Сабсаби.
Депутат парламента Чечни четвертого созыва с 2009 года занимал пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок сенаторских полномочий Сабсади истекал в сентябре 2021 года.
По его словам, он решил досрочно прекратить полномочия, чтобы «дать дорогу молодым».
Напомним, в Ингушетии накануне представили нового министра образования и науки. Эту должность теперь занимает Эсет Бокова. Последние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе Сунжа.
ИСТОЧНИК KP.RU