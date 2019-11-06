2019-11-06T11:19:13+03:00
Общество

Сенатор от Чечни Сабсаби назвал причины своей отставки

Срок его сенаторских полномочий истекал в сентябре 2021 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от законодательного органа власти Чеченской Республики Зияда Сабсаби.

Депутат парламента Чечни четвертого созыва с 2009 года занимал пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок сенаторских полномочий Сабсади истекал в сентябре 2021 года.

По его словам, он решил досрочно прекратить полномочия, чтобы «дать дорогу молодым».

Напомним, в Ингушетии накануне представили нового министра образования и науки. Эту должность теперь занимает Эсет Бокова. Последние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе Сунжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24