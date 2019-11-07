2019-11-07T16:39:18+03:00
Общество

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

В борьбе со «сплетниками» Кадырову не страшны ни тюрьма, ни смерть
Ася АСРЯН
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Свою честь политик готов отстаивать любыми методамиСвою честь политик готов отстаивать любыми методамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на правительственном совещании с призывом наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — отметил чеченский лидер. Высказывания главы республики получили резонанс в СМИ.

При этом сам Кадыров поделился, что ему не указ никакие законы любых стран. Свою честь политик готов отстаивать любыми методами.

Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники - они разных мастей все, мы должны их остановить», — отмечается в титрах.

Тем временем пресс-секретарь президента России отвечая на вопрос журналистов, будут ли проверяться слова Кадырова, приведенные ранее «Русской службой Би-би-си», ответил отрицательно.

— Мы не можем руководствоваться сообщениями «Би-би-си», — подчеркнул Песков. Также он добавил, что сам не видел распечаток оригиналов заявлений главы республики.

По словам Пескова, в Кремле не слышали призыва Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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