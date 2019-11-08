«Би-би-си» отвергла обвинения пресс-секретаря Кадырова в клевете

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-08T19:08:36+03:00

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Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Чечни потребовал жестко карать за оскорбление чести в сети. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Так Рамзан Кадыров посоветовал участникам правительственного совещания по вопросам малого и среднего бизнеса наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей.

После этого в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь Кадырова усомнился в знании сотрудниками «Би-би-си» чеченского языка. Дело в том, что собрание проходило на чеченском языке, а сотрудники информационного агентства перевели его, вставив титры на русском языке.

Эту информацию Альви Каримов назвал клеветой. Более того он добавил, что не помнит ни одного случая, чтобы «Би-би-си» или другие СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в республике.

Позже его высказывания прокомментировали сотрудники британской телерадиовещательной корпорации. Они сообщили, что "точность является неотъемлемой составляющей журналистики их агентства". И они уверены в их переводе с чеченского, пишет Интерфакс.

ИСТОЧНИК KP.RU