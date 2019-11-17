"БДСМ, прям!": Филипп Киркоров взял в шоу танцора на пилоне из Ставрополя

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-17T15:11:27+03:00

Олег Кольвах прославился полетом в небесах, а теперь играет ангела для короля поп музыки [фото]

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- А вот и наш сегодняшний "Премьер" и обещанный сюрприз! Прошу любить и жаловать - Олег Кольвах, - написал Филипп Киркоров у себя в Instagram.

Фото: соцсети

Речь о танцоре на пилоне из Ставрополя. Как уже писала "КП-Северный Кавказ", он первый решился на выступление в небе на высоте 1,5 тысячи метров. А потом поучаствовал в шоу Ани Лорак и "Удивительные люди".

- Спасибо огромное за невероятные эмоции! Безумно рад работать, со мною и всеми любимым артистом! - пишет Олег у себя в аккаунте в Instagram. - Дальше только больше! А сегодня я самый счастливый человек в мире!

- БДСМ, прям! Так всё сексуально, - удивляются фанаты задумке шоу Киркорова с участием Кольвах. - Желаю удачи молодому талантливому человеку в коллективе.

ИСТОЧНИК KP.RU