Ставропольский суд оставил за решеткой двоих фигурантов по делу Арашуковых
Ставропольский суд оставил под стражей родственника Арашукова и еще одного арестованного по «газовому делу».
Защита просила оставить на свободе кузена Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и замдиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеда Коцбу. Обоих арестовали в конце октября.
Но суд оставил меру пресечения прежней и оба будут находиться под стражей.
Их подозревают в участии в преступном сообществе, а также присвоении и растрате.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков коротают время за решеткой, настаивая на своей невиновности.
ИСТОЧНИК KP.RU