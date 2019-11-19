Ставропольский суд оставил за решеткой двоих фигурантов по делу Арашуковых

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-19T11:33:34+03:00

Кузен Арашукова и замдиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» были арестованы в конце октября

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Ставропольский суд оставил под стражей родственника Арашукова и еще одного арестованного по «газовому делу».

Защита просила оставить на свободе кузена Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и замдиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеда Коцбу. Обоих арестовали в конце октября.

Но суд оставил меру пресечения прежней и оба будут находиться под стражей.

Их подозревают в участии в преступном сообществе, а также присвоении и растрате.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков коротают время за решеткой, настаивая на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU