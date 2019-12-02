2019-12-02T15:45:19+03:00
Спорт

Емельяненко на вызов Чахкиева: «Я тебя побью! Будь мужчиной!»

Знаменитый боец записал ответное видеообращение к олимпийскому чемпиону
Анна ЕГОРОВА
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Александр Емельяненко согласился на бой с Рахимом Чахкиевым, но на своих условиях. Фото: InstagramАлександр Емельяненко согласился на бой с Рахимом Чахкиевым, но на своих условиях. Фото: Instagram
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Сутки размышлял Александр Емельяненко над предложением Рахима Чахкиева провести бой по правилам бокса. Ответ он выложил в Инстаграме.

- Я тут смотрел, что Чахкиев хочет со мной боксировать. Если ты готов со мной подраться - надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной! - заявил Емельяненко, завершив видео традиционным лозунгом «Ахмат - сила!». Хоть контракт Александра с бойцовским клубом из Чечни и завершился еще в 2018 году, он позиционирует себя как «представляющий клуб «Ахмат» свободный боец».

Напомним, 29 ноября знаменитый представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел на ринг против стронгмена Михаила Кокляева и уже через 2,5 минуты выиграл техническим нокаутом. Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев сказал, что не увидел бокса в том поединке. Поэтому, чтобы бокс не потерял свою красоту, предложил Емельяненко подраться. Федерация бокса России такое решение поддержала.

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Александр Емельяненко ответил на вызов Рахима Чахкиева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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