«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода
Вчера ночью в Ставрополь привезли срочника Владимира Кялова, скончавшегося в воинской части Белгорода через 2 дня службы. Похороны проходят сегодня, 4 декабря, на новом кладбище. Организационные моменты на себя взяла администрация города и военные. Как рассказывает друг семьи Павел, «прощальная панихида прошла в морге рядом с церковью на улице Голенева».
Владимир был тату-мастеромФото: СОЦСЕТИ
- Мой сынок. Мой веселый мальчик. Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все. Но лучше бы ты сейчас сидел со мною на кухне, - написала мать Владимира Светлана у себя в Instagram.
Друзья и родные публикуют в своих аккаунтах сообщения со словами скорби.
А еще StandUp КомикомФото: СОЦСЕТИ
Пишут, как сильно им будет не доставать Владимира.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября. Причиной смерти юного солдата называют сердечный приступ из-за подтягиваний на турнике. Родители считают, что сын погиб из-за конфликта на почве неуставных отношений
Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части
ПОДРОБНЕЕ:
Мы не бьем, а убеждаем: что сказали в воинской части про смерть срочника из Ставрополя
В последних смс 19-летний Владимир писал родителям, что его заставляют мыть туалеты [фото, аудио]
ИСТОЧНИК KP.RU