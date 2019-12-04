«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-04T17:09:02+03:00

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Вчера ночью в Ставрополь привезли срочника Владимира Кялова, скончавшегося в воинской части Белгорода через 2 дня службы. Похороны проходят сегодня, 4 декабря, на новом кладбище. Организационные моменты на себя взяла администрация города и военные. Как рассказывает друг семьи Павел, «прощальная панихида прошла в морге рядом с церковью на улице Голенева».

Владимир был тату-мастеромФото: СОЦСЕТИ

- Мой сынок. Мой веселый мальчик. Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все. Но лучше бы ты сейчас сидел со мною на кухне, - написала мать Владимира Светлана у себя в Instagram.

Друзья и родные публикуют в своих аккаунтах сообщения со словами скорби.

А еще StandUp КомикомФото: СОЦСЕТИ

Пишут, как сильно им будет не доставать Владимира.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября. Причиной смерти юного солдата называют сердечный приступ из-за подтягиваний на турнике. Родители считают, что сын погиб из-за конфликта на почве неуставных отношений

Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части 00:00 00:00

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В последних смс 19-летний Владимир писал родителям, что его заставляют мыть туалеты [фото, аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU