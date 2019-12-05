Бывшего министра финансов Ингушетии, осуждённого на 5 лет, госпитализировали

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-05T13:40:26+03:00

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В республиканскую больницу Назрани доставили экс-министра Ингушетии Руслана Цечоева, приговоренного к пяти годам лишения свободы за нецелевое расходование бюджетных средств.

По словам медиков, у Цечоева проблемы с сердцем, пациент находится в тяжелом состоянии. Сейчас бывший чиновник лежит в палате под стражей.

Напомним, скандальный министр финансов Ингушетии, из-за которого учителя, врачи и другие бюджетники лишились месячной зарплаты, арестован после побега. Политик скрылся перед последним заседанием суда, на котором его осудили на 5 лет колонии.

— Экс-министра Руслана Цечоева утром,3 декабря, задержали сотрудники МВД. Это произошло в Северной Осетии. Его адвокат утверждает, что он не скрывался от следствия, а проходил лечение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в силовых структурах региона.

Уголовное дело против Цечоева началось с громкого скандала в начале 2015 года. СМИ трубили о том, что учителя в школах, воспитатели в детских садах, врачи в больницах и поликлиниках повсеместно не получили зарплаты. Дело гремело так громко, что без прокурорской проверки обойтись не могло. И, по её результатам, оказалось, что в деле замешан министр финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU