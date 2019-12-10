«Было очень страшно»: Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-10T11:04:26+03:00

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Певица, телеведущая и модель Сати Казанова в прямом эфире призналась, что употребляла наркотики. Девушка не постеснялась рассказать, что на такой поступок её толкнуло любопытство. Поняв, чем может обернуться пристрастие к веществам, дива нашла в себе силы отказаться.

— Да, я пробовала лёгкие наркотики. Чуть-чуть, недолго. Я должна всё попробовать, а пока не попробую — никому не верю. Но скоро я поняла, что это может быть очень опасно, очень страшно. И никакой настоящей радости в этом нет. И уж точно это не стоит того, чтобы платить непомерную цену, — цитирует певицу телеканал «МИР 24».

Казанова стала гостем программы «Ой, мамочки!». В интервью певица не стеснялась свободно говорить на любые темы. Например, жестко раскритиковала шоу-бизнес и поп-сцену.

— Кризис был в 2010–2011 годах, когда я ушла из «Фабрики», очень тяжело рассталась с мужчиной. Я поняла, что много лет обманывала и предавала себя: и в отношениях, и в шоу-бизнесе. Люди пытаются сделать тебя своей собственностью, овладеть, использовать. Это касается и отношений, и сцены. Ты поёшь слова, песни, которые тебе не нравятся, не близки, предаёшь себя. Поэтому тогда я подумала, что всё это надо послать к чёрту. И стала обрубать связи.

Сати Казанова: мантра и танец в полупрозрачном платье.

Сати нашла себя в этнической музыке. Девушка занимается йогой, эзотерикой и медитациями. За это Казанову даже начали называть сектанткой. Впрочем, безосновательно.

— Это не сектантство, это философия жизни. Это духовность. Я практикую медитативную йогу – атма крия йога. «Атма» – значит, душа, «крия» – действие, очищение. Комментарии излишни, — сказала Казанова.

Отказавшись от большой сцены, Сати создала свой проект. Она исполняет этническую музыку и уже нашла своих преданных поклонников. Теперь певицу любят иначе — как духовную наставницу, а не как секс-символ. Впрочем, дивной красоты к 37 годам Казанова не потеряла. Девушка не боится радовать фанатов эстетичными фотографиями и видеороликами, которые некоторым её землякам кажутся слишком откровенными.

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ИСТОЧНИК KP.RU