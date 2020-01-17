2020-01-17T15:42:15+03:00
Общество

«Что за фрукт»: iPhone 11 получила победительница конкурса от Рамзана Кадырова

На этом сюрпризы от чеченского политика не закончились [видео]
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Кадыров пообещал 10 тысяч рублей тому, кто напишет лучший комментарий с поздравлением в адрес молодой жительницы КрасноярскаКадыров пообещал 10 тысяч рублей тому, кто напишет лучший комментарий с поздравлением в адрес молодой жительницы КрасноярскаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone 11 победителю конкурса «на проверку знаний и зрения!». Так, политик на своей странице в соцсети опубликовал видео с изображением дерева.

– Кто первым ответит, что за фрукты растут на этом дереве и какой у них сорт получит в подарок iPhone 11!, – порадовал подписчиков чеченский лидер.

Правильный ответ первой дала молодая жительница Красноярска. Анастасии Червоной вручили телефон и букет алых роз от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Обладательница iPhone 11 призналась, что новость о ее победе была очень неожиданной.

Кстати, правильным ответом на вопрос Кадырова, что за фрукт растет на дереве – яблоки сорта ранетки.

iPhone 11 получила победительница конкурса от Рамзана Кадырова.

– Это видео уже без цветовых эффектов, поэтому видно, что плоды красные и это явно не мушмула и не дыня. Это – яблоки сорта ранетки, - написала Анастасия Червоная.

И на этом приятности от чеченского политика не закончились. Кадыров пообещал 10 тысяч рублей тому, кто напишет лучший комментарий с поздравлением в адрес молодой жительницы Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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