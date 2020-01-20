Суд отказался отпустить Рауля и Рауфа Арашуковых

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Мосгорсуд отказался отпустить на свободу Рауля и Рауфа Арашуковых, арестованных по уголовным делам о хищении газа на 30 миллиардов рублей, организации преступной группировки и заказных убийствах.

Адвокаты подозреваемых подали апелляцию на решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до конца января. Однако суд не прислушался к их доводам, посчитав, что членов клана слишком опасно отпускать на свободу.

— Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, — огласила окончательное решение судья.

По версии защиты, за уже почти год, в течение которого подозреваемые находятся под арестом, следствие так и не предоставило существенных доказательств их вины. Однако суд посчитал эту позицию неубедительной и отпускать Арашуковых под домашний арест отказался.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Басков не приедет: как Арашуков отметит юбилей в СИЗО

Праздники Арашуковых славились по всему Северному Кавказу. Именно на дне рождения Рауля Туркбиевича «золотой голос России» Николай Басков впервые спел на черкесском языке. На кадрах, гуляющих по сети, виден и роскошный многометровый торт, оформленный в виде книги, и ломящиеся от десятков яств столы. И это неудивительно, ведь Арашуковы — один из влиятельнейших кланов на Кавказе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Против «газового короля» Рауля Арашукова возбуждено ещё три уголовных дела

«Газовый король Северного Кавказа» Рауль Арашуков может быть причастен ещё к трём преступлениям. По словам его адвоката, уголовные дела возбуждены по статье «Растрата». До этого момента было известно, что топ-менеджера «Межрегионгаза» считают причастным к хищению 31 миллиарда рублей и созданию преступного сообщества (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU