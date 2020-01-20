2020-01-20T14:03:52+03:00
Происшествия

Суд отказался отпустить Рауля и Рауфа Арашуковых

Апелляционная жалоба на продление ареста была отклонена
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рауф (слева) и Рауль АрашуковыРауф (слева) и Рауль АрашуковыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мосгорсуд отказался отпустить на свободу Рауля и Рауфа Арашуковых, арестованных по уголовным делам о хищении газа на 30 миллиардов рублей, организации преступной группировки и заказных убийствах.

Адвокаты подозреваемых подали апелляцию на решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до конца января. Однако суд не прислушался к их доводам, посчитав, что членов клана слишком опасно отпускать на свободу.

— Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, — огласила окончательное решение судья.

По версии защиты, за уже почти год, в течение которого подозреваемые находятся под арестом, следствие так и не предоставило существенных доказательств их вины. Однако суд посчитал эту позицию неубедительной и отпускать Арашуковых под домашний арест отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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