«Это даже на бой не похоже»: Нурмагомедов объяснил, почему бой Макгрегора и Серроне — договорняк

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:44:20+03:00

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Бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне был хорошо спродюсированным договорняком — такое мнение высказал отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Чтобы не быть голословным, он объяснил, почему это было так необходимо боссам UFC.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, промоушену нужно было эффектное возвращение главной звезды — Конора Макгрегора. Но бойца не хотели подвергать риску и оставлять даже мизерные шансы на то, что ирландец проиграет и навсегда исчезнет из поля зрения фанатов и СМИ. Ведь, в сущности, именно Макгрегор сделал UFC самым популярным промоушеном MMA в мире.

Поэтому PR-служба UFC подготовила бой заранее. Нурмагомедов считает, что блестящую победу за 40 секунд придумали и отрепетировали. И что Серроне, всё же, далеко не так слаб, как его показали на UFC 246.

— Разве кто-то из здравых болельщиков мог не заподозрить, что бой Макгрегора и Серроне — клоунада? Вы всё понимаете лучше, чем я, все всё видели. Это не бой — это муляж! Мы же знаем, как на самом деле дерётся Серроне, — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «Чемпионат».

Характерно. что сразу после победы и сам ирландец, и босс UFC Дэйна Уайт в один голос заявили, что теперь-то Хабиб обязан согласиться на реванш. И именно это утверждение буквально разъярило членов команды дагестанца. Потому что ни Хабиб, ни его тренеры, ни отец не считают ирландца ровней. 6 октября 2018 года Конор сдался, проиграв без единого шанса. И на этом они готовы поставить точку.

— Если хотят этот бой, пусть платят 100 миллионов [долларов]. Но даже это нам не интересно, нам спорт интересен, соревнование. А это уже о бое Хабиба и Фергюсона. Здесь действительно будет драка. И не будем пока об ирландце, а то не дойдя до речки — снимаем обувь. Сейчас это главный бой UFC. И мы к нему готовимся, — резюмировал отец чемпиона.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон запланирован на 18 апреля. Схватка за чемпионский пояс и титул сильнейшего бойца в лёгком весе пройдёт в Нью-Йорке.

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ИСТОЧНИК KP.RU