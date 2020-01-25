Мэр Георгиевска, обвиняемый в угрозах убийством, подал ответную жалобу

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:11:16+03:00

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Мэр Георгиевска Максим Клетин и его жена, которых семья Никифоровых ранее обвиняла в угрозе убийством в интернет-переписке, обратились в Следственный комитет с ответным заявлением. Чиновник и его супруга считают, что Светлана Никифорова мстит ему за несостоявшийся брак с ее дочерью.

- В своем объяснении Никифорова С.Л. из чувства мести сообщила заведомо для нее ложные сведения о моих взаимоотношениях с ее дочерью Никифоровой В. А., которые носили взаимный искренне романтический характер и должны были привести к заключению брака, в конечном итоге не сложившегося по объективным причинам, в том числе из-за разницы в возрасте между нами, - сказано в заявлении. Супруга мэра в жалобе отмечает, что обвинения Никифоровой считает ложными.

В защиту Клетина уже создали петицию "В поддержку Главы Георгиевского городского округа".

- Мы знаем Максима лично и знаем, что Никифорова врет. Есть много людей, которые подтвердят, что он общался с ней достойно и по-мужски. Она посещала с ним спортивные залы, ее видели с ним многие спортсмены и видели, что он относился к ней с большим уважением и вниманием. Да, конечно, это плохо, что «загулял». Но ведь это может быть с каждым, - сказано в содержании онлайн-петиции. По состоянию на десять часов, ее подписали 657 человек.

Череда злоключений начала преследовать Клетина не так давно. Сначала появился ролик, на котором мужчина, внешне похожий на градоначальника Георгиевска, называет себя "принцессой" и признается в криминальном прошлом. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию, отметив, что ни разу не смотрел это видео:

Губернатор о мэре Георгиевка Клетине и секс-скандале с провокационными видео.

- Для меня важен глава, который не подводит людей и выполняет взятые на себя обязательства. В Георгиевске исполняется все: строятся дороги, школы, поликлиники, благоустраивается городская среда. И у меня как губернатора к Клетину вопросов нет, - сказал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU