Дагестанская "Мисс Австрия" и прототип Кончиты Вурст родила от миллионера
Модель из Дагестана Амина Даги показала новорожденную дочь. Отцом ребенка стал богатый бизнесмен из ОАЭ, с которым она живет в браке уже три года.
- В тот момент, когда ее положили на мою грудь, я почувствовал прилив эмоций, к которым никто не мог меня подготовить. Наконец-то она с нами! Единственное, чего я хочу, это подарить ей любовь и безопасность, - написала Амина в своих социальных сетях.
Напомним, австрийская модель дагестанского происхождения Амина Даги (настоящее имя - Аминат Мирзаханова) стала широко известна после выступления на конкурсе "Мисс Австрия-2012", который благодаря восточной наружности она выиграла. Тогда коренные жители-националисты ополчились против нее. Не нашла поддержки Амина и на исторической родине, где наготу красавицы нарекли грехом.
Шикарная Амина Даги на "Мисс Австрия-2012"Фото: СОЦСЕТИ
В следующий раз эпатажная Амина шокировала злопыхателей на "Мисс Вселенной-2015". На одном из этапах девушка выступила в образе Кончиты Вурст, обвязав свои ноги радужной лентой. Так дагестанка открыто признала нормальность гомосексуальных отношений.
Амина Даги в образе Кончиты ВурстФото: СОЦСЕТИ
КТО ТАКАЯ АМИНА ДАГИ
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ИСТОЧНИК KP.RU