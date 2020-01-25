2020-01-25T19:05:55+03:00
Общество

Дагестанская "Мисс Австрия" и прототип Кончиты Вурст родила от миллионера

За беременностью модели Амины Даги следили больше 50 тысяч человек
Евгения СОКОРЕВААнтон ШАПОВАЛОВ
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Амина Даги родила от дочьАмина Даги родила от дочьФото: соцсети
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Модель из Дагестана Амина Даги показала новорожденную дочь. Отцом ребенка стал богатый бизнесмен из ОАЭ, с которым она живет в браке уже три года.

- В тот момент, когда ее положили на мою грудь, я почувствовал прилив эмоций, к которым никто не мог меня подготовить. Наконец-то она с нами! Единственное, чего я хочу, это подарить ей любовь и безопасность, - написала Амина в своих социальных сетях.

aminadagiaminadagi
We did it !!!! Baby Amal January 22nd 2020 at 20:20 h My heart still hurst of happiness and gratitude. The moment she was placed onto my chest, I felt a rush of emotions that nobody could have ever prepared me for. She is finally with us and the only thing I want, is to provide her a loving and safe environment.
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Напомним, австрийская модель дагестанского происхождения Амина Даги (настоящее имя - Аминат Мирзаханова) стала широко известна после выступления на конкурсе "Мисс Австрия-2012", который благодаря восточной наружности она выиграла. Тогда коренные жители-националисты ополчились против нее. Не нашла поддержки Амина и на исторической родине, где наготу красавицы нарекли грехом.

Шикарная Амина Даги на "Мисс Австрия-2012" Фото: СОЦСЕТИ

Шикарная Амина Даги на "Мисс Австрия-2012"Фото: СОЦСЕТИ

В следующий раз эпатажная Амина шокировала злопыхателей на "Мисс Вселенной-2015". На одном из этапах девушка выступила в образе Кончиты Вурст, обвязав свои ноги радужной лентой. Так дагестанка открыто признала нормальность гомосексуальных отношений.

Амина Даги в образе Кончиты Вурст Фото: СОЦСЕТИ

Амина Даги в образе Кончиты ВурстФото: СОЦСЕТИ

КТО ТАКАЯ АМИНА ДАГИ

Ее травили земляки и националисты, а она родила от миллионера: дагестанская модель Амина Даги показала дочку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дагестанская "Мисс Австрия" и прототип Кончиты Вурст родила от миллионера
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