2020-02-14T00:39:10+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска

Исполняющей обязанности главы Георгиевского городского округа стала Жанна Донец
Ася АСРЯН
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Фото: Максим КлетинФото: Максим КлетинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Ставрополья заявил на своей странице в Инстаграме, что принял решение отстранить от занимаемой должности мэра Георгиевского округа Максима Клетина на время проведения следствия.

При этом Владимир Владимиров отметил, что все это время не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с Клетиным:

- Как и прежде считаю, что оценивать должностное лицо надо по результатам работы. И делать это должны жители соответствующей территории, города. Но сегодня ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела, - пишет глава региона на своей странице в соцсети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет по Ставропольскому краю ходатайствует перед судом об отстранении от должности главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Чиновник подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: Инстаграм главы Ставрополья

Фото: Инстаграм главы Ставрополья

- Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может, - добавил губернатор.

Пока правоохранители будут заниматься расследованием дела, Владимиров решил назначить исполняющим обязанности главы округа Жанну Александровну Донец. Ранее она занимала должность первого заместителя главы администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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