2020-02-17T19:53:00+03:00
Общество

Суд может лишить родительских прав мать-веганку, замучившую дочь до полусмерти

Результат диеты — вес 6 кг и анемия
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Мама девочки Светлана Кондрашкина / Иллюстративное фотоМама девочки Светлана Кондрашкина / Иллюстративное фотоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Кисловодский суд в марте рассмотрит дело о лишении родительских прав Светланы Кондрашкиной. Женщина кормила полуторагодовалую дочь «грудью и солнечным светом». Ребёнок исхудал до 6 кг (что вдвое ниже нормы), заработал анемию и попал в реанимацию.

Очередное заседание по вопросу лишения женщины родительских прав состоялось 17 февраля. Однако, по ходатайству прокурора, дело рассматривали в закрытом режиме. Стало лишь известно, что новое заседание пройдёт в марте.

Напомним, что сама Светлана уверена, что у неё просто хотят забрать ребёнка. Анемия из-за которой ребёнку пришлось делать переливание крови, попадание в реанимацию — всё это лишь привело женщину к мысли, что врачи напрасно сделали операцию и сами покалечили ребёнка. Сама женщина уверена, что «девочка просто худенькая».

Напомним, что полиция тоже интересуется Светланой. На неё завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

ПОДРОБНОСТИ

«Кормила грудью и солнечным светом»: дочь матери-вегана исхудала до 6 кг и попала в реанимацию

Стремление к гармонии с миром — это, конечно, здорово, но только пока благие намерения не начинают убивать твоих детей. Но далеко не все готовы поступиться принципами и бросить все силы на спасение чада. Даже если ему грозит реанимация и смерть. Об этом лишний раз напоминает душераздирающая история, произошедшая в Кисловодске (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд может лишить родительских прав мать-веганку, замучившую дочь до полусмерти
В Дагестане браконьер напал на сотрудника ФСБ
В международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров
Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира
«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане
На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии
В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек
В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью
На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов
На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей