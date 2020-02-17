Суд может лишить родительских прав мать-веганку, замучившую дочь до полусмерти
Кисловодский суд в марте рассмотрит дело о лишении родительских прав Светланы Кондрашкиной. Женщина кормила полуторагодовалую дочь «грудью и солнечным светом». Ребёнок исхудал до 6 кг (что вдвое ниже нормы), заработал анемию и попал в реанимацию.
Очередное заседание по вопросу лишения женщины родительских прав состоялось 17 февраля. Однако, по ходатайству прокурора, дело рассматривали в закрытом режиме. Стало лишь известно, что новое заседание пройдёт в марте.
Напомним, что сама Светлана уверена, что у неё просто хотят забрать ребёнка. Анемия из-за которой ребёнку пришлось делать переливание крови, попадание в реанимацию — всё это лишь привело женщину к мысли, что врачи напрасно сделали операцию и сами покалечили ребёнка. Сама женщина уверена, что «девочка просто худенькая».
Напомним, что полиция тоже интересуется Светланой. На неё завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
ПОДРОБНОСТИ
«Кормила грудью и солнечным светом»: дочь матери-вегана исхудала до 6 кг и попала в реанимацию
Стремление к гармонии с миром — это, конечно, здорово, но только пока благие намерения не начинают убивать твоих детей. Но далеко не все готовы поступиться принципами и бросить все силы на спасение чада. Даже если ему грозит реанимация и смерть. Об этом лишний раз напоминает душераздирающая история, произошедшая в Кисловодске (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU