Стали известны подробности о матери, выбросившей младенца в окно
Поступок молодой ставропольчанки шокировал общественность. 18-летняя жительница Буденновска 15 февраля родила малышку. Причем, сделала это у себя в квартире, на стареньком матрасе. Известно, что девочка родилась живой.
О том, кто находился рядом с ней в тот момент, предстоит выяснить правоохранителям. Недолго думая, горе-мать завернула дочку в полотенце и выбросила в окно.
К счастью, малышку обнаружила соседка и оперативно вызвала врачей. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
Куда на время следствия отправят ребенка - решат органы опеки и попечительства. Против горе-матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка».
Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать
Как сообщил «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах, 18-летняя девушка приехала в Буденновск из Арзгирского района, чтобы получить образование в одном из местных колледжей. О том, кто является отцом малышки – студентка знала. Однако во время беременности она рассталась с этим молодым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU