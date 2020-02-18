Стали известны подробности о матери, выбросившей младенца в окно

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:30:19+03:00

Куда на время следствия отправят ребенка - решат органы опеки и попечительства

Как сообщил «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах, 18-летняя девушка приехала в Буденновск из Арзгирского района

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Поступок молодой ставропольчанки шокировал общественность. 18-летняя жительница Буденновска 15 февраля родила малышку. Причем, сделала это у себя в квартире, на стареньком матрасе. Известно, что девочка родилась живой.

О том, кто находился рядом с ней в тот момент, предстоит выяснить правоохранителям. Недолго думая, горе-мать завернула дочку в полотенце и выбросила в окно.

К счастью, малышку обнаружила соседка и оперативно вызвала врачей. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Куда на время следствия отправят ребенка - решат органы опеки и попечительства. Против горе-матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка».

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Как сообщил «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах, 18-летняя девушка приехала в Буденновск из Арзгирского района, чтобы получить образование в одном из местных колледжей. О том, кто является отцом малышки – студентка знала. Однако во время беременности она рассталась с этим молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU