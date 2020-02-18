На Ставрополье назначили исполняющего обязанности главы Георгиевского городского округа
Губернатор Ставрополья назначил временно исполняющего обязанности главы Георгиевского округа. На своей странице в Инстаграм Владимир Вдадимиров написал:
Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?
- Я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия и назначить исполняющим обязанности главы Жанну Александровну Донец.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет по Ставропольскому краю ходатайствует перед судом об отстранении от должности главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Чиновник подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.
Позже глава Ставрополья заявил на своей странице в Инстаграме, что принял решение отстранить от занимаемой должности мэра Георгиевского округа Максима Клетина на время проведения следствия:
При этом Владимир Владимиров отметил, что все это время не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с Клетиным:
- Как и прежде считаю, что оценивать должностное лицо надо по результатам работы. И делать это должны жители соответствующей территории, города. Но сегодня ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела, - пишет глава региона на своей странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU