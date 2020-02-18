2020-02-18T16:27:53+03:00
Общество

На Ставрополье назначили исполняющего обязанности главы Георгиевского городского округа

У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Губернатор Ставрополья назначил временно исполняющего обязанности главы Георгиевского округа. На своей странице в Инстаграм Владимир Вдадимиров написал:

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?

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- Я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия и назначить исполняющим обязанности главы Жанну Александровну Донец.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет по Ставропольскому краю ходатайствует перед судом об отстранении от должности главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Чиновник подозревается в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Позже глава Ставрополья заявил на своей странице в Инстаграме, что принял решение отстранить от занимаемой должности мэра Георгиевского округа Максима Клетина на время проведения следствия:

При этом Владимир Владимиров отметил, что все это время не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с Клетиным:

- Как и прежде считаю, что оценивать должностное лицо надо по результатам работы. И делать это должны жители соответствующей территории, города. Но сегодня ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела, - пишет глава региона на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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