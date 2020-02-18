2020-02-18T16:04:54+03:00
Общество

На Ставрополье работодатели перестанут оплачивать больничные листы

Механизм работает следующим образом: человек передаёт больничный лист работодателю, а он направляет его в Фонд социального страхования
Ася АСРЯН
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С 1 июля 2020 года «Прямые выплаты» запустят и на СтавропольеС 1 июля 2020 года «Прямые выплаты» запустят и на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 января 2021 года организации по всей России перестанут выплачивать деньги своим сотрудникам по больничным листам. А заниматься этим будет Фонд социального страхования. Известно, что новая система выплат пособий на случай временной нетрудоспособности работает в нашей стране с 2011 года. Уже 69 регионов России подключились к ней.

С 1 июля 2020 года «Прямые выплаты» запустят и на Ставрополье.

По словам зампреда Фонда социального страхования Российской Федерации Сергея Алещенко, средства будут начисляться напрямую на лицевые счета в банк или почтовым переводом.

Механизм работает следующим образом: человек передаёт больничный лист работодателю, а он направляет его в Фонд социального страхования. После этого ведомство производит выплаты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, о том, что стали известны подробности о матери, выбросившей младенца в окно. Как сообщил редакции источник в правоохранительных органах, 18-летняя девушка приехала в Буденновск из Арзгирского района, чтобы получить образование в одном из местных колледжей. О том, кто является отцом малышки – студентка знала.

Однако во время беременности она рассталась с этим молодым человеком. Родив малышку, горе-мать завернула ее в полотенце и выбросила в окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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