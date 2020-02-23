Активисты собираются на пикет поддержки скандального мэра Георгиевска
В городском интернет-сообществе «Георгиевск» местные активисты продолжают борьбу за градоначальника Максима Клетина. Так, накануне в сети появилось видеообращение женщины по имени Ирина:
Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?
- Уважаемые жители Георгиевского городского округа, кто хочет жить в красивом, благоустроенном городе, приглашаем на пикет в поддержку Клетина Максима Викторовича. Он состоится 23 февраля, с 10 утра до 14:00, - сообщает горожанка.
Далее под этим же постом опубликовано уведомление о проведении публичного мероприятия. Судя по печати, документ подписан администрацией города. В заявлении указано место проведения пикета, а также предполагаемое количество участников.
«Во время проведения пикетирования будут использоваться плакаты и иные средства наглядной агитации», - говорится в сообщении.
Призыв на пикет в поддержку Клетина.
Фото: https://vk.com/georgievsk_ru
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком. В Георгиевске ответили, что никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля администрация не издавала.
ИСТОЧНИК KP.RU