Активисты собираются на пикет поддержки скандального мэра Георгиевска

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:21:21+03:00

В сети опубликованы документы и видеообращение неравнодушных горожан [фото, видео]

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В городском интернет-сообществе «Георгиевск» местные активисты продолжают борьбу за градоначальника Максима Клетина. Так, накануне в сети появилось видеообращение женщины по имени Ирина:

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- Уважаемые жители Георгиевского городского округа, кто хочет жить в красивом, благоустроенном городе, приглашаем на пикет в поддержку Клетина Максима Викторовича. Он состоится 23 февраля, с 10 утра до 14:00, - сообщает горожанка.

Далее под этим же постом опубликовано уведомление о проведении публичного мероприятия. Судя по печати, документ подписан администрацией города. В заявлении указано место проведения пикета, а также предполагаемое количество участников.

«Во время проведения пикетирования будут использоваться плакаты и иные средства наглядной агитации», - говорится в сообщении.

Призыв на пикет в поддержку Клетина.

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком. В Георгиевске ответили, что никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля администрация не издавала.

ИСТОЧНИК KP.RU