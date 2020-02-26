Из-за сильного ветра на Ставрополье пострадали три человека
В больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья. Сейчас жители региона находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.
Есть пострадавшие: что натворила стихия на Ставрополье
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье из-за сильного ветра повреждены около сотни жилых домов, в том числе многоквартирных. Меньше всех "повезло" жителям Нефтекумского, Советского округов и Буденовского района. Там пострадали в общей сложности до сотни жилых домов. В частности, полностью лишился кровли многоквартирный дом в Буденновске.
В Нефтекумске серьезные повреждения мягкой кровли получили 12 таких зданий, в Советском городском округе повреждены кровли 7 многоквартирных домов. Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU