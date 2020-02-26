2020-02-26T14:37:36+03:00
Общество

Из-за сильного ветра на Ставрополье пострадали три человека

Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей
Ася АСРЯН
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Меньше всех "повезло" жителям Нефтекумского, Советского округов и Буденовского районаМеньше всех "повезло" жителям Нефтекумского, Советского округов и Буденовского районаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья. Сейчас жители региона находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Есть пострадавшие: что натворила стихия на Ставрополье

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Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье из-за сильного ветра повреждены около сотни жилых домов, в том числе многоквартирных. Меньше всех "повезло" жителям Нефтекумского, Советского округов и Буденовского района. Там пострадали в общей сложности до сотни жилых домов. В частности, полностью лишился кровли многоквартирный дом в Буденновске.

В Нефтекумске серьезные повреждения мягкой кровли получили 12 таких зданий, в Советском городском округе повреждены кровли 7 многоквартирных домов. Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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