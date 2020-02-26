2020-02-26T14:36:00+03:00
Общество

На Ставрополье в пострадавших от шквала районах вводят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации действует в Будённовском районе, Советском и Нефтекумском городских округах
Ася АСРЯН
Поделиться:
В больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей СтавропольяВ больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В трёх районах Ставрополья 26 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Есть пострадавшие: что натворила стихия на Ставрополье

00:00
00:00

Режим чрезвычайной ситуации действует в Будённовском районе, Советском и Нефтекумском городских округах. Там жители больше всех пострадали из-за сильного ветра, бушевавшего на Ставрополье двое суток.

Ранее «Комсомолка» писала, что в больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья. Сейчас жители региона находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24