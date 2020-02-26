На Ставрополье в пострадавших от шквала районах вводят режим ЧС
В трёх районах Ставрополья 26 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Есть пострадавшие: что натворила стихия на Ставрополье
Режим чрезвычайной ситуации действует в Будённовском районе, Советском и Нефтекумском городских округах. Там жители больше всех пострадали из-за сильного ветра, бушевавшего на Ставрополье двое суток.
Ранее «Комсомолка» писала, что в больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья. Сейчас жители региона находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU