На Ставрополье в пострадавших от шквала районах вводят режим ЧС

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:36:00+03:00

В больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Режим чрезвычайной ситуации действует в Будённовском районе, Советском и Нефтекумском городских округах

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В трёх районах Ставрополья 26 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Режим чрезвычайной ситуации действует в Будённовском районе, Советском и Нефтекумском городских округах. Там жители больше всех пострадали из-за сильного ветра, бушевавшего на Ставрополье двое суток.

Ранее «Комсомолка» писала, что в больницу с травмами, полученными в результате сильного ветра, доставили троих жителей Ставрополья. Сейчас жители региона находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU