Скандальный мэр Георгиевска признался, что хотел жениться на любовнице

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:18:25+03:00

Максим Клетин расстался с молодой возлюбленной, когда узнал, что является не единственным ее мужчиной

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Скандал, связанный с именем главы Георгиевска Максимом Клетиным, дошёл до телевизионной программы «Прямой эфир» на федеральном канале.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на мэра Георгиевска Максима Клетина завели уголовные дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании и угрозу убийством. Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова.

Она утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям. При этом дочь утверждала, что полового контакта с Клетиным не было - мэр лишь заставлял ее делать такие вещи, которые мы по этическим соображениям описывать не станем.

Свои отношения с Виленой Никифорой прокомментировал и сам Клетин:

В случае с Виленой Александровной: если 5 сентября угроза была для нее реальна, то почему она со мной 27 –числа пошла к гинекологу-репродуктологу обсуждать вопрос, связанный с планированием семьи и беременности? Наши отношения складывались не из угроз. Человек со мной общался 2 года, и мы семью планировали.

Потом чиновник узнал, что он не единственный мужчина в жизни молодой возлюбленной и решил расстаться с ней. По его словам, после такого финала девушка "давила на него", выдвигала требования материального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU