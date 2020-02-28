2020-02-28T11:06:58+03:00
Общество

Суд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца

В заключении бывший политик ударился в художественную литературу
Ася АСРЯН
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Суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении содержания под стражей отцу и сыну АрашуковымСуд признал законным решение Мосгорсуда о продлении содержания под стражей отцу и сыну АрашуковымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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27 февраля первый апелляционный суд постановил оставить в силе решение о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, а также его отцу Раулю Арашукову, который обвиняется в крупных хищениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой наадвоката экс-чиновника Анну Ставицкую.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что читает в СИЗО Арашуков. Так, выяснилось, что он заказал в тюремной библиотеке «Войну и мир» и, по его словам, с увлечением перечитывает классику.

По окончании романа-эпопеи обвиняемый в двух убийствах экс-сенатор намерен взяться за не менее серьезные произведения Валентина Пикуля.

Ещё одна любопытная деталь: чтобы иметь возможность читать и по вечерам, Арашуков попросил администрацию СИЗО выдать ему фонарик на батарейках, так как света камеры недостаточно, чтобы читать без вреда для зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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