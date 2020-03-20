В Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T13:03:41+03:00

Напомним, что в связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе, где лежала пациентка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ставрополе прокомментировали рассылку фейковых сообщений о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в связи с первым подозреваемым на коронавирус.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

Положительный тест показали анализы врача, вернувшейся из-за границы в Ставрополь. Сегодня она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Корреспонденты «КП-Северный Кавказ» поговорили с главным врачом краевой инфекционной больницы Александром Бобловым. Он и рассказал, как себя чувствует и как живет первая в регионе пациентка с подозрением на коронавирус:

- Состояние больной без изменений. Она не на аппаратном дыхании. Женщина самостоятельно спокойно перемещается. Ухудшения нет, температура ставропольчанки - 37,3, 37,4. Пациентка получает всю необходимую терапию на сегодняшний день. В общем-то, динамика стабильная, - прокомментировал врач.

Напомним, что в связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе, где лежала пациентка.

- Больница закрыта на карантин. Сейчас проводятся мероприятия по изоляции, контролю, проверке всех лиц, которые контактировали с пациенткой. Специалисты проводят полное проведение лечебно-профилактических мероприятий, связанных с карантином, - добавил главный врач краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замминистр здравоохранения Ставрополья рассказала о состоянии врача с подозрением на коронавирус

Прошел брифинг, связанный с первым положительным тестом на коронавирус в регионе (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замминистр здравоохранения Ставрополья рассказала о состоянии врача с подозрением на коронавирус

Прошел брифинг, связанный с первым положительным тестом на коронавирус в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU