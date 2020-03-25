Отмена мероприятий из-за коронавируса в КБР: закрываются ТЦ, кинотеатры и общепиты

25 Март 2020 2020-03-25T17:18:58+03:00

Отмена мероприятий из-за коронавируса в КБР вызвана выявлением третьего и четвертого случаев заболевания

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Из-за коронавируса в КБР ужесточили правила проведения массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания. Поправки в действующий указ внес глава республики Казбек Коков.

Согласно тексту, размещенному на сайте руководителя региона, с 26 марта в Кабардино-Балкарии в зданиях приостанавливаются мероприятия любой направленности, предусматривающие больше 50 участников.

- Запрещаются досуговые мероприятия в помещениях, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных комплексах вне зависимости от количества участников, - сказано сообщении.

Из-за коронавируса в КБР временно прекращается работа общепитов, находящихся не в отдельном помещении. Остальным придется контролировать число посетителей - в зале не должно быть больше 50 человек. Кроме того, закрываются музеи, театры, зоологические парки, фитнесс-центры, бассейны, кинотеатры и выставочные комплексы. Указом запрещается курение кальяна в общественных местах и заведениях.

- Правительству Кабардино-Балкарской Республики подготовить предложения по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности, - говорится в документе.

Ранее стало известно о третьем и четвертом случаях заболевания коронавирусом в КБР. Новые пациенты контактировали с прежними и были вовремя изолированы в госпиталь. Они легко переносят болезнь, уточнили в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU