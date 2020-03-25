Коронавирус в КБР, последние новости на 25 марта 2020 года: количество больных увеличилось вдвое

25 Март 2020 2020-03-25T16:13:44+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в КБР на 25 марта 2020 года [информация обновляется]

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Коронавирус в КБР, новости на 25 марта 2020 года, в республике нашли два новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба в своем Instagram-аккаунте.

- Подтверждены еще два случая заражения коронавирусом в КБР. Эти люди была ранее госпитализированы из-за контакта с первыми заболевшими, - говорится в сообщении.

В КБР вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом 00:00 00:00

Теперь в республике четыре больных коронавирусом. Как уточнила "КП - Северный Кавказ" начальник оперативного штаба и помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Лилия Шомахова, все они находятся в госпитале на базе регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Два первых пациента по-прежнему в тяжелом, стабильном состоянии, но без ухудшения. Есть все предпосылки для выздоровления. Два новых зараженных переносят вирус легко.

Ранее, 24 марта, Министерство здравоохранение сообщило, что в госпиталь из-за контакта с первыми заболевшими были доставлены 25 человек. Двух из них выписали, остальных продолжают проверять.

ДОПОЛНЕНИЕ НА 16 ЧАСОВ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков дополнил указ "О введении режима повышенной готовности". Согласно тексту изменений, в республике с 26 марта запрещается проведение всех культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий в залах, вместительность которых больше 50 человек. В том числе - в торговых объектах вне зависимости от количества участников. Предприниматели не смогут впускать в помещение больше 50 человек.

- Запретить курение кальянов в общественных местах, в том числе в местах общественного питания, - гласит текст указа, размещенного на сайте главы КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU