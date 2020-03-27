На Ставрополье три тысячи человек проверили на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T12:46:36+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали, где делают анализы на коронавирус в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае анализы на коронавирус сдали три тысячи человек. Среди них люди, приехавшие из-за рубежа, "контактные" и пациенты с подозрением, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- За весь период проведения противоэпидемических мероприятий по COVID-2019 лабораториями [...] выполнено 3020 исследований, - говорится в сообщении надзорного органа.

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Согласно тексту пресс-релиза, тесты подозрительных больных и "контактных" проверяют в лабораториях в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии. Анализы тех людей из группы риска, у которых нет признаков инфекционных заболеваний и которые не контактировали с зараженными COVID-2019, отправляют в лаборатории пяти больниц края.

- Исследования материала проводят лаборатории пяти медицинских организаций края. Среди них - Кисловодская центральная городская больница, Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске, Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр, Ставропольская краевая клиническая больница и Городская клиническая поликлиника № 1 в Ставрополе, - передает Роспортребнадзор.

Согласно данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, по состоянию на 27 марта на самоизоляции находятся 1570 жителей региона, еще 73 - на карантине в клиниках. В крае подтвердили пять случаев заражения коронавирусом. Среди пациентов - Ирина Санникова, три "контактных" из ее окружения и еще один человек, прилетевший из Франции.

По словам заместителя министра здравоохранения Ольги Дроздецкой, лечение принимает только Санникова, состояние которой оценивают как средней степени тяжести. Остальные больные переживают вирус легко, без симптомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU