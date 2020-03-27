Коронавирус в Ставрополе, новости на 27 марта 2020 года: 73 человека на карантине в больницах

Коронавирус в Ставрополе, новости на 27 марта 2020 года: на сегодняшнее утро в крае на лечении с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции нового типа находятся пять человек. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

Также стало известно, что на самоизоляции в домашних условиях находятся 1570 ставропольцев. 73 – на карантине в инфекционных стационарах.

В регионе медики продолжают выявлять «контактных» жителей.

Как сообщили в ведомстве, на прошлой неделе с 16 по 22 марта обратились в медицинские учреждения по поводу гриппа и ОРВИ около 17 тысяч человек.

Напомним, ранее губернатор рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

По словам Владимира Владимирова, два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска. Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.

Также губернатор Ставрополья распорядился ввести беспрецедентный для края режим карантина из-за коронавируса. С 6.00 утра 28 марта до 6.00 утра 6 апреля закрываются: все кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, ночные клубы и аналогичные развлекательные учреждения, торговые центры, рынки и магазины - за исключением продуктовых.

Даже стоматологические кабинеты, кроме тех, где будут оказывать неотложную помощь, уходят на карантин. Работать продолжат аптеки.

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