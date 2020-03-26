На Ставрополье закрывают парки, рестораны, рынки, развлекательные центры и магазины

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выпустил постановление на время выходной недели. Глава региона закрывает торговые центры, магазины, рынки, рестораны и отменяет все массовые мероприятия. С таким заявлением он выступил в в своем Instagram-аккаунте.

Ограничения начнут действовать с шести утра 28 марта и закончатся до шести утра 6 апреля. Согласно посту Владимирова, в этот период жителям Ставрополья запрещено посещать торговые центры, магазины (все, кроме продуктовых и аптек), рынки (кроме продуктовых). Также закроют рестораны, кафе, места общепита, бассейны, фитнес-клубы, дома культуры и ночные клубы.

Организаторам культурных, спортивных и других массовых мероприятий, собраний и митингов придется их перенести на другие числа. Не работают в эти дни и работники стоматологических клиник - им разрешили принимать только тех клиентов, которым нужна неотложная помощь.

- Я прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием и максимальной ответственностью. Это очень важно, чтобы удержать коронавирус от распространения, - сказано в сообщении. Владимиров попросил жителей Ставрополья поменьше контактировать с малознакомыми людьми и побольше проводить времени дома, в кругу семьи.

Ранее губернатор Ставропольского края сообщил, что врачи, спасатели и воспитатели детских садов продолжат работать в выходные дни.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Напомним, 26 марта стало известно о еще трех заболевших коронавирусом. Двое заразились от первого больного, а третий пациент приехал из Франции и прошел тестирование, находясь на карантине. Теперь в крае пять заболевших, все они находятся в Краевой инфекционной больнице.

Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ольга Дроздецкая, первый пациент - бывший главный инфекционист края и первый больной в регионе Ирина Санникова - проходит лечение. Ее состояние остается средней тяжести, с улучшениями. Остальные заразившиеся пока ничего не принимают: у них нет каких-то симптомов коронавируса. Результаты тестов еще девятерых человек, контактировавших с Санниковой и попавших в больницу с подозрением на COVID-2019, пришли вчера - они оказались отрицательными.

Против Санниковой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Также женщину уволили из Минздрава Ставропольского края.

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