В Ставрополе из-за ограничений по коронавирусу опустели улицы

30 Март 2020 2020-03-30T14:38:31+03:00

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В Ставрополе наступил третий день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус на Ставрополье на 30 марта: новый заболевший и шестеро с подозрением 00:00 00:00

Многие прислушались к призывам властей и медиков и решили переждать угрозу коронавируса домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так, в краевой столице приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.

Центр Ставрополя практически безлюден. Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетами.

Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие прислушались к призывам властей и медиков и решили переждать угрозу коронавируса дома.

Напомним, 30 марта в Ставропольском крае подтвердили шестой случай заражения коронавирусом. Еще шесть человек с подозрением. Выздоровевших пациентов Краевой инфекционной больницы с коронавирусом пока нет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края в своем Instagram-аккаунте.

В Ставропольском крае подтвердили шестой случай заражения коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU