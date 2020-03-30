В Ставрополе из-за ограничений по коронавирусу опустели улицы
В Ставрополе наступил третий день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус на Ставрополье на 30 марта: новый заболевший и шестеро с подозрением
Многие прислушались к призывам властей и медиков и решили переждать угрозу коронавируса домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Так, в краевой столице приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.
Центр Ставрополя практически безлюден. Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетами.
Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Многие прислушались к призывам властей и медиков и решили переждать угрозу коронавируса дома.
Напомним, 30 марта в Ставропольском крае подтвердили шестой случай заражения коронавирусом. Еще шесть человек с подозрением. Выздоровевших пациентов Краевой инфекционной больницы с коронавирусом пока нет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края в своем Instagram-аккаунте.
В Ставропольском крае подтвердили шестой случай заражения коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU