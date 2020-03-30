На Ставрополье полицейские призывают жителей оставаться дома

30 Март 2020 2020-03-30T16:06:49+03:00

Все подразделения перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавируса

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Госавтоинспекция Ставропольского края присоединилась к международному флэш-мобу в поддержку мер безопасности в условиях самоизоляции.

Так, сотрудники дорожной полиции сняли видео, где они просят земляков оставаться дома. А в это время инспекторы будут следить за порядком на дорогах Ставрополья.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что все подразделения перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за ограничений по коронавирусу опустели улицы. Так, в краевой столице приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.

Оставайтесь дома ГИБДД весь край.

Центр Ставрополя практически безлюден. Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетами.

ИСТОЧНИК KP.RU