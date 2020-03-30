На Ставрополье полицейские призывают жителей оставаться дома
Госавтоинспекция Ставропольского края присоединилась к международному флэш-мобу в поддержку мер безопасности в условиях самоизоляции.
Так, сотрудники дорожной полиции сняли видео, где они просят земляков оставаться дома. А в это время инспекторы будут следить за порядком на дорогах Ставрополья.
В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что все подразделения перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения инфекции.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за ограничений по коронавирусу опустели улицы. Так, в краевой столице приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.
Оставайтесь дома ГИБДД весь край.
Центр Ставрополя практически безлюден. Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетами.
ИСТОЧНИК KP.RU