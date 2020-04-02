Губернатор Ставрополья рассказал о новых заболевших коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T13:20:26+03:00

Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек

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Глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм последние данные о заболевших коронавирусом.

Напомним, что весь край ждал результатов повторных исследований по 9 пациентам, у которых было подозрение на коронавирус.

Сегодня, 2 апреля 2020 года у 5 из них диагноз подтвердился. Так, за всё время коронавирусной инфекцией на Ставрополье заразилось 15 человек.

Из них уже выздоровели 4 человека. Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются 11 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье готовят больницу для приема зараженных коронавирусом. Медучреждение получит новые дыхательные аппараты, медикаменты, защитную одежду для врачей и одноразовую посуду

ИСТОЧНИК KP.RU