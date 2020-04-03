2020-04-03T12:06:10+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом за сутки на Ставрополье не выросло

В изолированных боксах находится 11 человек
Ася АСРЯН
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В изолированных боксах находится 11 человекВ изолированных боксах находится 11 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионе за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом не изменилось. Так, на сегодняшний день, 3 апреля, заболевание подтверждено у 11 пациентов. Напомним, что все они находятся в изолированных боксах в больнице Ставрополя.

Тем временем в Ставропольском крае началась дезинфекция городов.

Теперь там специальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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