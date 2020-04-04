2020-04-04T10:36:52+03:00
Общество

Кадыров об экстренных мерах в Чечне: «Решение принимает президент»

Глава республики пояснил ситуацию с мерами ограничения чеченцев
Андрей ФАДЕЕВ
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Рамзан Кадыров объяснил введённые в Чечне меры борьбы с коронавирусомРамзан Кадыров объяснил введённые в Чечне меры борьбы с коронавирусомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров дал подробные пояснения по жёстким мерам ограничения, принятых в Чеченской Республике. Напомним, он первым из глав регионов запретил жителям выходить на улицы с 20:00 до 8 утра. Многие назвали это введением комендантского часа. Однако, по словам политика, это не так.

— Это не комендантский час, это «стоп движение». У нас нет прав и полномочий для введения комендантского часа. Это решение принимает президент. Мы же просто приняли решение остановить движение, чтобы вечером и ночью очистить наши улицы и сёла, чтобы не мешать работе техники, — заявил Кадыров во время прямого эфира с ответами на вопросы в Instagram.

Глава Чечни подчеркнул, что решение принято ради безопасности жителей. Он считает коронавирус серьёзной угрозой. И готов принимать самые кардинальные меры для борьбы с ним.

— Не дай Аллах обстановка станет такой, чтобы объявлять комендантский час. Пока мы просто сидим в квартирах. Я понимаю, что это сложно, но нужно смириться. Мы будем стараться, чтобы вы не скучали. Проводить конкурсы. Игры, чтобы увлечь детей. Чтобы вы могли прожить этот период с пользой, — уверил жителей Чечни Кадыров.

На данный момент в регионе выявлено 12 заражений коронавирусной инфекцией. Одна пациентка скончалась. Случаев выздоровления пока не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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