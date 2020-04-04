В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T12:30:07+03:00

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За последние сутки в Чечне выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений выросло до 15. Такие данные приводит Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, ссылаясь на Роспотребнадзор.

В республике ещё как минимум 25 человек с положительными экспресс-тестами ждут окончательного диагноза из референс-центра. Одна из пациенток, 83-летняя старушка, скончалась 1 апреля — пока это единственная смерть заражённого COVID-19 в СКФО.

В регионе принимаются самые жёсткие меры для пресечения распространения инфекции. Рамзан Кадыров выпустил указ, запрещающий выходить на улицу с 20:00 до 8 утра. Врачам выплачивают зарплаты за апрель заранее, работники министерств и казённых учреждений жертвуют часть зарплаты на помощь в борьбе с болезнью.

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Коронавирус в Чечне, новости на 4 апреля 2020 года: зафиксировано два новых случая заражения

Коронавирус в Чечне, новости на 4 апреля 2020 года: количество заражённых продолжает расти. 3 апреля было подтверждено 2 новых случая. Общее количество инфицированных — 12 человек, одна 83-летняя пациентка умерла. Ещё 28 больных с положительными экспресс-тестами ждут окончательного диагноза от референс-центра в Москве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU