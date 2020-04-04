Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье

4 Апр 2020 2020-04-04T16:51:20+03:00

Губернатор сообщил, что два дня было обработано 1 мнл 400 тысяч квадратных метров

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На Ставрополье продолжается дезинфекция общественных мест. Чтобы остановить коронавирус, обрабатывают улицы, пути к магазинам, детские площадки и другие места. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров в Instagram.

— Мы продолжаем дезинфекцию. И будем проводить её ежедневно. Только за вчера и сегодня уже обработали 1 миллион 400 квадратных метров. Не считая дорог! В первую очередь, это детские площадки, места отдыха, скамейки, лавочки, остановки общественного транспорта, тротуары и подходы к работающим магазинам, — пишет Владимиров.

Дезинфекция общественных мест на Ставрополье.Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор подчеркнул, что чистота и безопасность не являются поводом для нарушения режима домашней самоизоляции. Ставропольцы должны сидеть дома, выходя лишь за самым необходимым. К слову, ограничительные меры продлены до 30 апреля. В случае улучшения эпидситуации будут вводиться послабления. Самоизоляцию даже могут снять раньше. Но забота о здоровье граждан остаётся приоритетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU