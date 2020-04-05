2020-04-05T09:52:06+03:00
Общество

В Ставрополе на выдаче специальных пропусков работает около ста человек

Открыто 72 приемных окна
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе для выдачи специальных пропусков горожанам задействовали около ста работников мэрии. В зданиях районных администраций и офисах МФЦ открыли 72 приемных окна, чтобы не создавать толкотни в помещении и дать возможность посетителям держать дистанцию друг перед другом. Об этом рассказал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев в своем Instagram-аккаунте.

- Посетителей практически нет. Но мы готовы! Задействовано около ста работников администрации. Берегите себя, не болейте! - написал градоначальник.

Напомним, после объявления на Ставрополье режима всеобщей самоизоляции люди не могут далеко отходить от своего дома. Чтобы пойти на работу, надо иметь при себе специальный пропуск, который оформляет работодатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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