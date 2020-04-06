На Ставрополье рассказали о запасе товаров первой необходимости

6 Апр 2020 2020-04-06T14:05:04+03:00

Если горожан смущает цена на тот или иной продукт, можно пожаловаться, позвонив по телефону: 8 (8652) 35-51-58

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На Ставрополье на сегодняшний день достаточный запас продуктов. Так, круп хватит на 37 дней, муки — на 17, сахара — на 24, соли — на 56, мясных консервов — на 531 день. Поставки продуктовых товаров не приостанавливают.

Например, муку производят десятки местных предприятий и её подвозят в торговые сети регулярно. Кроме этого, продукцию привозят и из других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края.

Если жителей Ставрополья смутила цена на тот или иной продукт, то они могут пожаловаться, позвонив по телефону специальной горячей линии: 8 (8652) 35-51-58. Она работает при управлении ФАС по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из предпринимателей в Пятигорске решил помочь в «эпоху коронавируса» тем, у кого нет возможности купить себе лимон и имбирь.

Напомним, что в Ставрополе за последнюю неделю цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Так, в торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просили до 1,5-2 тысяч рублей.

Добродушный бизнес из ставропольского курорта предлагает взять 1 кг имбиря или лимона бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU