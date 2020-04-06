В Ставрополе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T14:12:20+03:00

5 человек уже выздоровели и их уже выписали из стационара Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С подозрением на коронавирус в крае – еще 19 человек. Их тесты отправлены на подтверждение

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На данный момент в Ставрополе количество заболевших COVID-19 выросло до 20. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 5 человек выздоровели и их уже выписали из стационара.

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Врачи оценивают состояние у новых подтвержденных больных как стабильное. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медиков.

С подозрением на коронавирус в крае – еще 19 человек. Их тесты отправлены на подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU