2020-05-08T21:22:41+03:00
Общество

На Ставрополье суд подтвердил отстранение мэра Георгиевска

Расследование уголовного дела продолжается
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию главы Георгиевского городского округа Максима Клетина на решение суда первой инстанции об отстранении его от должности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в феврале 2020 года Ленинский районный суд Ставрополя постановил отстранить Клетина от должности главы округа на время расследования уголовного дела.

Напомним, что чиновника подозревали в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Дело в том, что в октябре 2017 года политик представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования.

В действительности Клетин обучение там не завершил. Причина – он был отчислен.

Также по версии следствия, в 2018 и 2019 годах во время ссоры со своей знакомой он угрожал ей избиением и убийством. Расследование дела продолжается.

Напомним, что историю любви молодой красавицы Вилены Никифоровой и зрелого главы Георгиевского округа продолжают обсуждать на федеральном телеканале. На этот раз в эфире программы «Пусть говорят» 21 апреля встретились законная супруга чиновника и прославившаяся на всю страну его 27-летняя экс - любовница.

Читайте также:

«Любовь, драки и слезы»: любовница экс-мэра Георгиевска раскрыла подробности «жестокого» романа

«Секс-скандал» с Максимом Клетиным продолжает обрастать откровенными признаниями (подробнее)

«Влюбился безумно, страстно»: Мэр Георгиевска раскрыл подробности личной жизни

«Секс-скандал» с Максимом Клетиным оброс откровенными признаниями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье закрыли въезды и выезды в некоторые районы края
На Ставрополье еще один медик заболел коронавирусом
На Ставрополье суд подтвердил отстранение мэра Георгиевска
На Ставрополье планируют выделять нуждающимся молочную продукцию
В Ставрополе 9 мая пройдет авиапарад ко Дню Победы
Ставрополье отправило в «Коммунарку» 20 тонн минеральной воды
На Ставрополье осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистку
В Ставрополе появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России
В госпитале и больницах КБР коронавирусом заболели врачи
На Ставрополье провели акцию «Окна Победы»
В Ставрополе злоумышленник купил медали и ордена времен ВОВ
В Ставрополе «Бессмертный полк» провели в эфире радио «Комсомольская правда»
Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита