На Ставрополье суд подтвердил отстранение мэра Георгиевска

8 Май 2020 2020-05-08T21:22:41+03:00

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Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию главы Георгиевского городского округа Максима Клетина на решение суда первой инстанции об отстранении его от должности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в феврале 2020 года Ленинский районный суд Ставрополя постановил отстранить Клетина от должности главы округа на время расследования уголовного дела.

Напомним, что чиновника подозревали в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Дело в том, что в октябре 2017 года политик представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования.

В действительности Клетин обучение там не завершил. Причина – он был отчислен.

Также по версии следствия, в 2018 и 2019 годах во время ссоры со своей знакомой он угрожал ей избиением и убийством. Расследование дела продолжается.

Напомним, что историю любви молодой красавицы Вилены Никифоровой и зрелого главы Георгиевского округа продолжают обсуждать на федеральном телеканале. На этот раз в эфире программы «Пусть говорят» 21 апреля встретились законная супруга чиновника и прославившаяся на всю страну его 27-летняя экс - любовница.

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ИСТОЧНИК KP.RU