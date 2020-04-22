«Мне озвучить, какой интим у нас был?»: история любви молодой красавицы и ставропольского чиновника обрастает подробностями

Историю любви молодой красавицы Вилены Никифоровой и зрелого главы Георгиевского округа продолжают обсуждать на федеральном телеканале. На этот раз в эфире программы «Пусть говорят» 21 апреля встретились законная супруга чиновника и прославившаяся на всю страну его 27-летняя экс - любовница.

Жена Максима Клетина вошла в студию со словами: «Вам не стыдно, аферистки, мошенницы? Вы что за цирк устроили на всю страну»?

Мать с дочкой в ответ «ссыпали» претензии, мол, мы устали от угроз со стороны чиновника.

Супруга главы округа – Любовь Клетина, глядя в лицо мамы экс-любовницы мужа, спросила: «Вы, что творите со своей дочерью. Как вы ее продаете?»

По мнению женщины, Никифоровы просто хотели удобно устроиться, наладив отношения с Клетиным.

Стоп-кадр программы "Пусть говорят"

В студию пришла двоюродная сестра молодой любовницы.

По словам Камиллы Никифоровой, мать девушки раздает обеспеченным и успешным мужчинам визитки своей красавицы-дочери, дабы «отдать ее в богатые руки».

- Вот эти две тупые, алчные женщины, они втянулись в очень серьезную политическую борьбу. Но справедливость восторжествует, я так считаю. Следствие разберется. У нас масса доказательств, что мой муж не виновен. Интим был, Максим мне потом все подробности интима рассказал. После каждого раза девушка просила деньги. Я считаю, что это недостойное поведение девушки, - прокомментировала Любовь Клетина все претензии Вилены.

Девушка ни раз произнесла на программе, что у них с чиновником не было так называемых интимных отношений. А то что было, она по этическим соображениям озвучивать не хочет.

Стоп-кадр программы "Пусть говорят"

- Если мы говорим о чести и достоинстве, что мол, вот она такая леди. Скажите, пожалуйста, вот вы идете в ресторан с мужчиной. А потом сдачу, когда приносят, Вилена Александровна говорит: «А можно, я буду сдачу всегда забирать? Она в лишний раз сдачу забирала, чтобы не работать там, где она работает, - поделилась жена Клетина.

Из новых гостей в студии побывал адвокат чиновника Ашот Степанян. Он прокомментировал нашумевший в сети скриншот переписки Максима Клетина с любовницей Виленой.

На кадрах один из участников диалога угрожает другому и присылает фотографию с отрезанной головой.

- Доказательства, которые представили Никифоровы - фальсификация. Стопроцентная. Никаких угроз не было, - заявил Степанян. - Вы же знаете, что это [голову в переписке - прим.ред.] легко сделать.

Защита чиновника согласилась пройти тестирование на полиграфе. Причем, процедуру проведут не в Ставропольском крае.

Тем временем на связь по скайпу выходил Максим Клетин. Чиновник уравновешенно отвечал на вопросы гостей программы, бросал аргументы на многочисленные претензии Никифоровых. И даже пытался отшучиваться, когда кто-то из гостей программы спросил: «Избивала ли его жена дома». Тем временем на вопрос, что он чувствует по отношению к молодой экс-любовницы, он ответил, что «любовь была в прошлом».

Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"

- Вилена не тот человек, которого можно было полюбить, - прокомментировал чиновник.

- Вообще больше с ним не общайся, - говорила мать Вилены дочери, когда в их сторону ссыпались нежеланные слова.

Супруга Клетина считает своего мужа честным человеком. Признается, что супруг ошибся, но она его любит. Простила и готова дальше доказывать, что все обвинения в его адрес – ложь.

Заключительное слово предоставили и Вилене. Она изъявила желание обратиться к бывшему любовнику:

- Скажи, пожалуйста, ты говоришь об интиме. Мне озвучить, какой интим у нас был? Я могу попросить в студию телефон, чтобы показать, что там было.

- Конечно, давай, - иронично улыбаясь согласился Максим Клетин.

Разрешение чиновник на такое действие дал. Только вот время эфира программы уже подошло к концу.

Читайте также:

«Любовь, драки и слезы»: любовница экс-мэра Георгиевска раскрыла подробности «жестокого» романа

«Секс-скандал» с Максимом Клетиным продолжает обрастать откровенными признаниями (подробнее)

«Влюбился безумно, страстно»: Мэр Георгиевска раскрыл подробности личной жизни

«Секс-скандал» с Максимом Клетиным оброс откровенными признаниями (подробнее).