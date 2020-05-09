2020-05-09T04:38:22+03:00
Общество

Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: видео

Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года проведут над площадью Ленина
Анна ЕГОРОВА
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В организации салюта на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года задействованы около 70 человекВ организации салюта на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года задействованы около 70 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последний пункт программы мероприятий к 75-летию окончания Великой Отечественной войны - салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года. Для его проведения в краевую столицу прибыли расчеты из Адыгеи.

В организации фейерверка будут задействованы около 70 человек. Военнослужащие приехали заранее, чтобы отработать порядок действий при стрельбе из гаубиц Мста-Б. В ходе тренировки они израсходовали около 40 холостых боеприпасов.

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Южного военного округа, салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года начнется в 22:00. Заряды будут разрываться на высоте около 250-300 метров над площадью Ленина.

Праздничный фейерверк также увидят и жители Владикавказа. Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, артиллерийские салюты пройдут во всех городах-героях, а также в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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