Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: видео
Последний пункт программы мероприятий к 75-летию окончания Великой Отечественной войны - салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года. Для его проведения в краевую столицу прибыли расчеты из Адыгеи.
В организации фейерверка будут задействованы около 70 человек. Военнослужащие приехали заранее, чтобы отработать порядок действий при стрельбе из гаубиц Мста-Б. В ходе тренировки они израсходовали около 40 холостых боеприпасов.
Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Южного военного округа, салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года начнется в 22:00. Заряды будут разрываться на высоте около 250-300 метров над площадью Ленина.
Праздничный фейерверк также увидят и жители Владикавказа. Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, артиллерийские салюты пройдут во всех городах-героях, а также в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
ИСТОЧНИК KP.RU