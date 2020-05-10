На Ставрополье из окон горожан зажглись тысячи фонариков

10 Май 2020 2020-05-10T10:57:18+03:00

Организаторы уточнили, что подобное действие – дань памяти погибшим в войну воинам

Организаторы уточнили, что подобное действие – дань памяти погибшим в войну воинам

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Жители Ставрополья поддержали всероссийскую акцию «Фонарики России». Её посвятили к 75-ой годовщине Победы в ВОВ.

Так, вечером 9 мая тысячи ставропольцев в назначенный час подошли к балконам и окнам, включили свет на смартфонах или зажгли свечи.

Организаторы уточнили, что подобное действие – дань памяти погибшим в войну воинам.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городах и селах Ставрополья в День Победы зазвучали любимые песни времен Великой Отечественной войны.

В условиях самоизоляции творческие коллективы и просто ставропольцы спели песни во дворах ветеранов, в собственных дворах, у себя дома, с соседями на улицах, создавая тем самым праздничное настроение.

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ИСТОЧНИК KP.RU