На Ставрополье из окон горожан зажглись тысячи фонариков
Жители Ставрополья поддержали всероссийскую акцию «Фонарики России». Её посвятили к 75-ой годовщине Победы в ВОВ.
Так, вечером 9 мая тысячи ставропольцев в назначенный час подошли к балконам и окнам, включили свет на смартфонах или зажгли свечи.
Организаторы уточнили, что подобное действие – дань памяти погибшим в войну воинам.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городах и селах Ставрополья в День Победы зазвучали любимые песни времен Великой Отечественной войны.
В условиях самоизоляции творческие коллективы и просто ставропольцы спели песни во дворах ветеранов, в собственных дворах, у себя дома, с соседями на улицах, создавая тем самым праздничное настроение.
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ИСТОЧНИК KP.RU