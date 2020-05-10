В Дагестане количество зараженных коронавирусом достигло 2653 человека
По данным Оперштаба, в Дагестане зафиксировано 2653 человек. Сообщается, что за сутки диагноз подтвердился еще у 93 жителей региона. Напомним, что жертвами инфекции стали 18 человек. За сутки вылечились и отправились домой 93 пациента.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР мать четверых детей скончалась от коронавируса.
14 апреля девушка с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска.
Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU