На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 18 мая

10 Май 2020 2020-05-10T21:30:01+03:00

С 18 мая на Ставрополье введут масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также в регионе вводят обязательный масочный режим

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Согласно постановлению губернатора Ставрополья от 10 мая 2020 года в регионе режим самоизоляции продлили до 18 мая. А начиная с этого дня в крае будет действовать обязательный масочный режим.

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Важная информация: выданные ранее спецпропуска действительны до 17 мая.

То есть, никаких дополнительных отметок ставить не надо.

Всем жителям региона советуют использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте.

Также ставропольцам рекомендуют ограничить командировки, использовать в помещениях оборудование для обеззараживания воздуха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.

Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU