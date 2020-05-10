На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 18 мая
Согласно постановлению губернатора Ставрополья от 10 мая 2020 года в регионе режим самоизоляции продлили до 18 мая. А начиная с этого дня в крае будет действовать обязательный масочный режим.
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Важная информация: выданные ранее спецпропуска действительны до 17 мая.
То есть, никаких дополнительных отметок ставить не надо.
Всем жителям региона советуют использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте.
Также ставропольцам рекомендуют ограничить командировки, использовать в помещениях оборудование для обеззараживания воздуха.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.
Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU