На Ставрополье следователи возбудили дело против мужчины, бросившего в соседей гранату

10 Май 2020 2020-05-10T23:49:15+03:00

В больницу с различными травмами госпитализировали трех человек

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Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор, где находились несколько человек, бросил гранату.

В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Пять потерпевших от госпитализации отказались.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Расследование уголовного дела продолжается. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

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ИСТОЧНИК KP.RU