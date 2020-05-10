На Ставрополье следователи возбудили дело против мужчины, бросившего в соседей гранату
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор, где находились несколько человек, бросил гранату.
В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Пять потерпевших от госпитализации отказались.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
Расследование уголовного дела продолжается. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
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ИСТОЧНИК KP.RU