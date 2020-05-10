2020-05-10T23:49:15+03:00
Общество

На Ставрополье следователи возбудили дело против мужчины, бросившего в соседей гранату

В больницу с различными травмами госпитализировали трех человек
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото предоставлено очевидцами происшествияФото предоставлено очевидцами происшествия
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор, где находились несколько человек, бросил гранату.

В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Пять потерпевших от госпитализации отказались.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Расследование уголовного дела продолжается. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 11 человек

Силовики задержали злоумышленника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье следователи возбудили дело против мужчины, бросившего в соседей гранату
Появились кадры с шокирующего инцидента на Ставрополье
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 18 мая
В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД
В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим
На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка
В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод
На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом
На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой
В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша
В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек
Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора
На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю
Как в Ессентуках отметили юбилей Победы
На Ставрополье введут обязательный масочный режим
На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус